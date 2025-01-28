Пляж в центре Омска благоустроят за 100 миллионов рублей

Центральный пляж Омска в границах от Речного вокзала до Ленинградского моста благоустроят в этом году. Объект стал лидером голосования среди омичей, которые выбирали территории для благоустройства по федеральной программе.
Работы на пляже начнут в апреле и завершат в августе. На благоустройство направят 100 миллионов рублей. Согласно проекту, который находится ещё на стадии доработки, вблизи пляжа появится велодорожка и благоустроенный сквер. Приведут в порядок лестницу, установят архитектурные формы и новое оборудование для пляжа.
Ранее мы писали, что в этом году в Омской области планируется значительно преобразить пять мест отдыха у воды. Речь идёт не только о черте города, но и о районах области, куда любят ездить отдыхать омичи.