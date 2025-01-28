Глава СКР потребовал доклад о 22-летней девушке-сироте из Белорецка, которая не может добиться жилья

Напомним, в 2009 году за девушкой и ее сестрами был закреплен жилой дом отца площадью 65 квадратных метров. Ввиду неточности в документах наследство на имущество, оставшееся после смерти родителей, не было оформлено, а имеющейся дом стал причиной отказа в постановке на льготное жилье.