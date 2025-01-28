Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Прикамье охотники ликвидировали четырех волков, нападавших на собак

На хищников была организована загонная охота.

Источник: Комсомольская правда

В прошедшие выходные в Усолкинском охотхозяйстве Чусовского округа охотоведы организовали загонную охоту на волков. В результате были добыты четыре хищника, сообщили в краевом Минприроды.

По данным ведомства, мероприятия по отстрелу и отлову волков организованы и проводятся на постоянной основе во всех муниципальных образованиях, имеющих охотничьи угодья.

Ранее глава Чусовского округа Сергей Белов сообщил об участившихся случаях появления волков вблизи населенных пунктов. В поселке Лямино 11 января волк напал на собаку, охранявшую частную территорию. Напоминанием о ней после встречи с хищником остался только ошейник.

После этого в муниципалитете собрали группу охотников для поиска и отстрела волков. В случае обнаружения волков или следов их присутствия жителей Прикамья попросили сообщать об этом по телефону 112 или в полицию.

флора и фауна