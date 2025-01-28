В Прикамье охотники ликвидировали четырех волков, нападавших на собак

В прошедшие выходные в Усолкинском охотхозяйстве Чусовского округа охотоведы организовали загонную охоту на волков. В результате были добыты четыре хищника, сообщили в краевом Минприроды.
По данным ведомства, мероприятия по отстрелу и отлову волков организованы и проводятся на постоянной основе во всех муниципальных образованиях, имеющих охотничьи угодья.
Ранее глава Чусовского округа Сергей Белов сообщил об участившихся случаях появления волков вблизи населенных пунктов. В поселке Лямино 11 января волк напал на собаку, охранявшую частную территорию. Напоминанием о ней после встречи с хищником остался только ошейник.
После этого в муниципалитете собрали группу охотников для поиска и отстрела волков. В случае обнаружения волков или следов их присутствия жителей Прикамья попросили сообщать об этом по телефону 112 или в полицию.