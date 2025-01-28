Полиция устроила рейд по мигрантам у ТЦ «Дирижабль» в Екатеринбурге

ЕАН писал, что сотрудников полиции наделили полномочиями по депортации мигрантов. После вступления новшества в силу суды будут рассматривать лишь ходатайства о продлении срока пребывания в центре временного содержания иностранных граждан и жалобы на постановления и решения должностных лиц ОВД. Сроки рассмотрения по таким делам сокращенные — 1 сутки.