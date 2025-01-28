Полиция устроила рейд по мигрантам у ТЦ «Дирижабль» в Екатеринбурге

В Екатеринбурге полиция провела рейд по мигрантам на территории мини-рынка, прилегающего к зданию ТЦ «Дирижабль» по улице Шварца. Как сообщает пресс-группа городского УМВД, всего было проверены 123 иностранца, 19 из них задержаны.
У некоторых мигрантов при себе не оказалось документов. По итогам рейда полиция составила 11 административных протоколов по ст. 18.10 КоАП РФ «Незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации». Нарушителей могут выдворить из страны.
ЕАН писал, что сотрудников полиции наделили полномочиями по депортации мигрантов. После вступления новшества в силу суды будут рассматривать лишь ходатайства о продлении срока пребывания в центре временного содержания иностранных граждан и жалобы на постановления и решения должностных лиц ОВД. Сроки рассмотрения по таким делам сокращенные — 1 сутки.