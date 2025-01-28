Порывы до 50 метров в секунду: корабли ТОФ ошвартованы по штормовому

Тихоокеанский флот ВМФ России перешел в режим повышенной штормовой готовности из-за мощного циклона, который обрушился сегодня на весь Дальний Восток от Приморья до Камчатки. По данным метеослужб, порывы ветра на морских просторах могут достигать 50 метров в секунду, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на телеграм-канал ТОФ.
Режим повышенной готовности введен в местах дислокации флота в Приморье и на Камчатке, а также маршрутах перехода кораблей.
В местах базирования сил усилена дежурно-вахтенная служба, проведена герметизация кораблей, имущество закреплено по-штормовому. Проверены и готовы к действию средства борьбы за живучесть. Аварийные отряды и суда обеспечения приведены в повышенную готовность. На отдаленных военных объектах проверены резервные источники питания и жизнеобеспечения.
Дежурные службы флота и экипажи кораблей ведут круглосуточный мониторинг гидрометеорологической обстановки и следят за ее развитием.