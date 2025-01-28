Уфу вновь сковали пробки.

Уфу сегодня утром вновь сковали пробки. По последним данным минтранса Башкирии, движение на въезд в город со стороны Р-240 затруднено от ТРЦ «МЕГА».
Со стороны микрорайона Затон движение плотное перед «Затонским» мостом, со стороны Шакши движение не затруднено, со стороны ул. Пугачева движение плотное.
Что касается основных городских магистралей, то по ул. Заки Валиди движение затруднено от развязки проспекта С. Юлаева до ул. Новомостовая. По проспекту Салавата Юлаева движение плотное. По проспекту Октября движение затруднено от ул. Научная до ул. 50 лет СССР, по ул. Менделеева движение плотное — от Сагита Агиша до ул. Сун-Ят-Сена По ул. Маршала Жукова движение затруднено от ул. Новоженова до ул. Трамвайная, ул. Б. Бикбая до ул. Юрия Гагарина.