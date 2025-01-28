Уфу вновь сковали пробки.

Что касается основных городских магистралей, то по ул. Заки Валиди движение затруднено от развязки проспекта С. Юлаева до ул. Новомостовая. По проспекту Салавата Юлаева движение плотное. По проспекту Октября движение затруднено от ул. Научная до ул. 50 лет СССР, по ул. Менделеева движение плотное — от Сагита Агиша до ул. Сун-Ят-Сена По ул. Маршала Жукова движение затруднено от ул. Новоженова до ул. Трамвайная, ул. Б. Бикбая до ул. Юрия Гагарина.