Около 30 тысяч авто проверили в рамках операции «Анаконда» в Иркутской области

В Иркутской области завершилась операция «Анаконда», оперативники рассказали об итогах. Как сообщили КП-Иркутск в МВД региона, правоохранители бросили силы на выявление и пресечение незаконной миграции, перевозки огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых устройств и веществ. Помимо этого искали людей, скрывающихся от правосудия.
— За две недели полицейские проверили около 30 тысяч автомобилей, 300 их них — с иностранными номерами. Выявили пять машин, которые числятся в угоне. А также нашли около 400 граммов наркотиков и психотропных веществ, — уточнили в ведомстве.
Помимо этого изъяли шесть единиц оружия и 51 боеприпас. Восемь человек задержали из-за символики об экстремистской организации, на них завели дела об административных правонарушениях.
К ответственности привлекли 81 иностранца, все они нарушили миграционное законодательство. 38 человек получили постановление об административном выдворении за пределы страны.
Полицейские задержали шесть человек, находящихся в федеральном розыске, еще семь — в региональном. Также за это время 465 водителей находились за рулем в состоянии опьянения, всего в сфере транспортной безопасности зафиксировали 8 745 нарушений. 14 автомобилистов подделали права, а у девяти машин были изменены идентификационные номера.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что у самолета рейсом Иркутск — Усть-Кут был поврежден один из бортовых огней.