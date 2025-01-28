Около 30 тысяч авто проверили в рамках операции «Анаконда» в Иркутской области

Полицейские задержали шесть человек, находящихся в федеральном розыске, еще семь — в региональном. Также за это время 465 водителей находились за рулем в состоянии опьянения, всего в сфере транспортной безопасности зафиксировали 8 745 нарушений. 14 автомобилистов подделали права, а у девяти машин были изменены идентификационные номера.