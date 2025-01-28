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Во Владивостоке из-за циклона работодателей призвали отпустить сотрудников домой

Жителей и гостей Владивостока, на который 28 января обрушился снежный циклон, мэрия просит без особой необходимости не выезжать на дороги на личном транспорте в непогоду и не бросать машины вдоль дорог, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники.

Сейчас в Ричмонде: +6° 5 м/с 75% 753 мм рт. ст. +3°
Источник: Российская газета

Чтобы дорожники могли оперативно устранить последствия снегопада, а горожане — комфортно пережить это время, мэр Владивостока Константин Шестаков рекомендовал работодателям сократить рабочий день.

«Пик непогоды, по сообщениям синоптиков, ожидается с 13 до 16 часов, поэтому настоятельно рекомендуем отпустить по возможности работников до этого времени либо уже после основного разгула стихии. Люди должны комфортно добраться домой», — написал Шестаков в своем Telegram-канале.

Также завтра, 29 января, в школах и детских садах сохранится свободное посещение.