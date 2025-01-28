Во Владивостоке из-за циклона работодателей призвали отпустить сотрудников домой

Жителей и гостей Владивостока, на который 28 января обрушился снежный циклон, мэрия просит без особой необходимости не выезжать на дороги на личном транспорте в непогоду и не бросать машины вдоль дорог, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники.