Во Владивостоке из-за циклона работодателей призвали отпустить сотрудников домой

Чтобы дорожники могли оперативно устранить последствия снегопада, а горожане — комфортно пережить это время, мэр Владивостока Константин Шестаков рекомендовал работодателям сократить рабочий день.
«Пик непогоды, по сообщениям синоптиков, ожидается с 13 до 16 часов, поэтому настоятельно рекомендуем отпустить по возможности работников до этого времени либо уже после основного разгула стихии. Люди должны комфортно добраться домой», — написал Шестаков в своем Telegram-канале.
Также завтра, 29 января, в школах и детских садах сохранится свободное посещение.