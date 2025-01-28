Древние артефакты обнаружили ученые в Атырауской области

«Два пробных камня с золотой ручкой, никогда ранее не встречавшиеся в стране, были обнаружены в кургане “Карабау-2”. Ранее сарматы определяли подлинность и качество золота с помощью этого камня. В настоящее время такие камни используют те, кто занимается покупкой золота. Также в местах захоронения были обнаружены золотые наклейки на одежде человека. Их вес начинается с двух граммов. Самым тяжелым золотым украшением является браслет, изображающий горного леопарда с обеих сторон. Его вес — около 370 граммов», — рассказал заведующий отделом Атырауского областного историко-краеведческого музея Галамат Базарбаев.