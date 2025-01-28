Выявлена важность течений Антарктики для питания китов

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Недавние исследования, проведенные учеными России в антарктическом проливе Брансфилда между морями Беллинсгаузена и Уэдделла, выявили связь между циркуляцией водных масс и ее влиянием на размножение антарктического криля, являющегося основной пищей для китов. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Института океанологии имени П. П. Ширшова РАН по случаю 205-летней годовщины со дня открытия Антарктиды.
«На основе уникальных данных, полученных в ходе многолетних экспедиций Института океанологии РАН, ученые провели глубокий анализ вертикальной структуры течений и их объемного переноса. Здесь наблюдаются сильные приливы, внутренние волны, перемешивающие воды по вертикали, поверхностные волны на границе одного из самых штормовых мест на Земле — пролива Дрейка, и даже крупные антарктические айсберги, которые влияют на структуру и химический состав воды. Эти процессы играют ключевую роль в поддержании экосистемы, где популяции антарктического криля, являющиеся ключевыми структурными компонентами экосистемы Антарктики и основным источником пищи для китов и других морских млекопитающих, зависят от условий, созданных этими течениями», — говорится в сообщении.
В институте отметили, что полученные результаты имеют важное значение для понимания биологических процессов в регионе и способствуют разработке стратегий по охране морских ресурсов.
Пролив Брансфилда становится ареной для столкновения различных водных масс, которые переносятся двумя течениями: относительно теплым и соленым течением Брансфилда, движущемся с запада на восток, и холодным прибрежным течением из моря Уэдделла, несущим более холодные и пресные воды. Исследователи установили, что теплые воды пролива Брансфилда движутся в первую очередь по поверхности, в то время как холодные воды, поступающие из моря Уэдделла, концентрируются у дна, создавая циклоническую циркуляцию, которая влияет на распределение температуры и солености. Согласно исследованиям, взаимодействие этих двух течений дополняет и без того сложную динамику вод пролива.
Кроме того, ученые выполнили оценку объемного переноса вод. Было обнаружено, что течение Брансфилда в два раза более интенсивное, нежели прибрежное течение, протекающее с востока на запад, что подтверждает его ключевую роль в регионе.
«Максимальная скорость течения Брансфилда достигает 50 см/с, иногда превышая 80 см/с. Это открытие подтверждает сложную картину циркуляции в проливе, где плотные воды из моря Уэдделла распространяются в глубоких слоях, не поднимаясь на поверхность. Эти исследования не только углубляют понимание океанских процессов, но и подчеркивают важность пролива Брансфилда для Антарктической экосистемы. Таким образом, пролив Брансфилда продолжает быть важным объектом научного интереса и объединяет гидрофизические, климатические и экологические исследования в Антарктиде и Южном океане», — заключили в институте.