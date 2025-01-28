Выявлена важность течений Антарктики для питания китов

Пролив Брансфилда становится ареной для столкновения различных водных масс, которые переносятся двумя течениями: относительно теплым и соленым течением Брансфилда, движущемся с запада на восток, и холодным прибрежным течением из моря Уэдделла, несущим более холодные и пресные воды. Исследователи установили, что теплые воды пролива Брансфилда движутся в первую очередь по поверхности, в то время как холодные воды, поступающие из моря Уэдделла, концентрируются у дна, создавая циклоническую циркуляцию, которая влияет на распределение температуры и солености. Согласно исследованиям, взаимодействие этих двух течений дополняет и без того сложную динамику вод пролива.