Зеленый каркас позволит создать в Москве новые экотропы

Сегодня зеленых пространств Москвы хоть и много, но работают они автономно. Несмотря на то что некоторые природные места соседствуют, между ними нет комфортных переходов. Внедрение зеленого каркаса позволит исправить это. Так, появится основа для формирования новых туристических и прогулочных маршрутов и экотроп, которые станут более протяженными, что также повысит качество времяпрепровождения на природе.