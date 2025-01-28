Зеленый каркас позволит создать в Москве новые экотропы

Интегрированность зеленых насаждений в городскую среду позволяет полноценно отдохнуть, снизить уровень стресса, улучшить настроение и укрепить здоровье. Важность каждой такой территории отражена в концепции нового экологического законодательства Москвы, которое вводит понятие зеленого каркаса. Его элементами станут парки, скверы, природные территории города, а также уголки зеленых насаждений в жилых районах. Всеми ими будут управлять системно. Более того, каркас обеспечит связанность территорий.
В столичном Департаменте природопользования и охраны окружающей среды напомнили, что уже сегодня многочисленные рекреационные зоны Москвы успешно развиваются. Благодаря этому горожане могут побывать на природе, не выезжая далеко за пределы мегаполиса. Более чем у 90 процентов жителей столицы зеленые территории находятся в шаговой доступности, что считается высоким показателем среди городов мира.
Сегодня зеленых пространств Москвы хоть и много, но работают они автономно. Несмотря на то что некоторые природные места соседствуют, между ними нет комфортных переходов. Внедрение зеленого каркаса позволит исправить это. Так, появится основа для формирования новых туристических и прогулочных маршрутов и экотроп, которые станут более протяженными, что также повысит качество времяпрепровождения на природе.
При пешеходной связанности территорий досуг будет разнообразнее и комфортнее. А еще каркасный подход послужит стимулом к развитию спортивной инфраструктуры.
Объединение отдельных рекреационных зон поможет раскрыть потенциал зеленых территорий. Москвичи получат доступ к единому природному пространству, а город будет уделять больше внимания развитию мест отдыха возле домов.