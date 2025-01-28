Слабый туман и до +12°С ожидается в Беларуси во вторник

МИНСК, 28 янв — Spuntik. Опасных гидрометеорологических явлений не ожидается в Беларуси во вторник, сообщили в Белгидрометцентре.
По прогнозам синоптиков, сегодня установится облачная с прояснениями погода преимущественно без осадков. В утренние часы местами возможен слабый туман. Ветер южный 4−9 м/с.
Дневная температура воздуха составит +4…+10°С, по юго-западу воздух прогреется до +12°С.
Прогноз погоды по регионам
В Минске и Могилеве сегодня будет облачно с прояснениями и без существенных осадков. Столбик термометра поднимется до отметки +5…+7°C. В Могилеве в ночные и утренние часы возможен слабый туман. Ветер южный 4−9 м/с.
В Витебске прогнозируются аналогичные погодные условия: облачно с прояснениями, вероятность осадков 5−10%, в ночные и утренние часы слабый туман, +4…+6°C, ветер южный 4−9 м/с.
В Гомеле и Гродно немного теплее — до +6…+8°C. В этих областных центрах во вторник также будет облачно с прояснениями и без существенных осадков. Ветер южный 4−9 м/с.
Самое высокое значение температуры воздуха ожидается сегодня в Бресте, где воздух прогреется до +9…+11°C. В остальном погодные условия схожие: облачно с прояснениями, вероятность осадков 5−10%, ветер южный 4−9 м/с.