Конкурс на лучший эскиз памятника героям СВО стартует в Хабаровском крае

Фонд «Защитники Отечества» и Московский финансово-юридический университет (МФЮА) открыли всероссийский конкурс эскизов памятника, посвященного героям специальной военной операции. Отправить работы можно до 28 февраля. Участвовать в конкурсе могут все желающие. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".