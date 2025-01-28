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Конкурс на лучший эскиз памятника героям СВО стартует в Хабаровском крае

Фонд «Защитники Отечества» приглашает творческих людей принять участие в проекте.

Источник: Комсомольская правда

Фонд «Защитники Отечества» и Московский финансово-юридический университет (МФЮА) открыли всероссийский конкурс эскизов памятника, посвященного героям специальной военной операции. Отправить работы можно до 28 февраля. Участвовать в конкурсе могут все желающие. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

«Идея увековечить память ветеранов СВО открывает перед скульпторами возможность показать свое мастерство, представить творческое видение и оригинальные подходы. Конкурс дает возможность отдать дань уважения героям, вставшим на защиту своей Родины, выразить солидарность и почтение подвигам воинов-участников специальной военной операции», — рассказали в министерстве культуры Хабаровского края.

Победителя и дипломантов конкурса определит комиссия из представителей профессиональных союзов в сфере монументального и изобразительного искусства, а также организаторов.

Подать заявку можно через личный кабинет на официальном сайте Федерального казначейства, где также опубликованы условия конкурса.

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