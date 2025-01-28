Специалисты из Томска изучат земляное полотно автодорог на российском севере

ТОМСК, 28 января. /ТАСС/. Характеристики прочности и деформации грунтов на российских территориях в экстремальных климатических условиях изучат специалисты Томского государственного архитектурно-строительного университета (ТГАСУ) в рамках программы «Приоритет-2030». Это поможет в разработке смесей для дорог в арктической территории России, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
«Научная новизна такого подхода заключается в выделении границ однородных по комплексу природных и климатических условий территорий, классифицированных в таксономической схеме “дорожные: зона — подзона — район”. Такая схема учитывает закономерности и связи, отражающие особенности протекания водно-теплового режима грунтов земляного полотна на существующей сети автомобильных дорог», — сказано в сообщении.
В пресс-службе отметили, что более 65% территории РФ находится в зоне вечной мерзлоты. С учетом интенсивных процессов ее деградации, эксплуатация и строительство сети автомобильных дорог становится серьезной инженерной задачей. Для строительства дорог на российском севере необходимы серьезные инженерно-геологические изыскания с комплексным изучением грунтов, применяемых для строительства.
Ранее ученым удалось отобрать керновые пробы из грунта земляного полотна дорог с твердым покрытием на Ямале. Задача на этот год — начать исследование прочностных и деформационных характеристик грунтов в лабораторных условиях.
«Для этих целей мы приобрели автоматизированный испытательный комплекс “Асис про”. Приобретенное оборудование позволит провести испытания в лабораторных специализированных условиях с учетом достаточно большого количества различных факторов, а затем выработать рекомендации по их учету при проектировании дорожных конструкций», — приводятся в сообщении слова доцента дорожно-строительного факультета ТГАСУ Алексея Сухорукова.
Исследования проводятся по стратегическому проекту «Инженерный экстрим» в рамках федеральной программы «Приоритет-2030». Проект направлен на развитие технологий и продуктов для создания и эксплуатации инженерной инфраструктуры в зонах с экстремальными температурными режимами.