Специалисты из Томска изучат земляное полотно автодорог на российском севере

В пресс-службе отметили, что более 65% территории РФ находится в зоне вечной мерзлоты. С учетом интенсивных процессов ее деградации, эксплуатация и строительство сети автомобильных дорог становится серьезной инженерной задачей. Для строительства дорог на российском севере необходимы серьезные инженерно-геологические изыскания с комплексным изучением грунтов, применяемых для строительства.