В Самаре после болезни умер почетный профессор СГИК Анатолий Майоров

В Самаре простились с почетным профессором, легендарным педагогом СГИК, заслуженным работником культуры Анатолием Майоровым. Его не стало в ночь на 19 января. Анатолий Александрович долго боролся с тяжелой болезнью, уточнили в вузе.
— После выпуска Анатолий Александрович остался работать в Alma mater и посвятил больше 40 лет подготовке молодых музыкантов, — рассказали о биографии покойного в Самарском институте культуры.
Анатолий Майоров руководил кафедрой музыкального искусства эстрады, факультетом современного искусства и художественных коммуникаций, создал в вузе джазовый оркестр и ансамбль Face Control. Он ушел на заслуженный отдых в 2021 году, но продолжал консультировать педагогов и всегда готов был дать им совет.