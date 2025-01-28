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В Самаре после болезни умер почетный профессор СГИК Анатолий Майоров

В Самаре прошло прощание с Анатолием Майоровым, почетным профессором института культуры.

Источник: пресс-служба СГИК

В Самаре простились с почетным профессором, легендарным педагогом СГИК, заслуженным работником культуры Анатолием Майоровым. Его не стало в ночь на 19 января. Анатолий Александрович долго боролся с тяжелой болезнью, уточнили в вузе.

— После выпуска Анатолий Александрович остался работать в Alma mater и посвятил больше 40 лет подготовке молодых музыкантов, — рассказали о биографии покойного в Самарском институте культуры.

Анатолий Майоров руководил кафедрой музыкального искусства эстрады, факультетом современного искусства и художественных коммуникаций, создал в вузе джазовый оркестр и ансамбль Face Control. Он ушел на заслуженный отдых в 2021 году, но продолжал консультировать педагогов и всегда готов был дать им совет.