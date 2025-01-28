В Самаре после болезни умер почетный профессор СГИК Анатолий Майоров

Анатолий Майоров руководил кафедрой музыкального искусства эстрады, факультетом современного искусства и художественных коммуникаций, создал в вузе джазовый оркестр и ансамбль Face Control. Он ушел на заслуженный отдых в 2021 году, но продолжал консультировать педагогов и всегда готов был дать им совет.