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Синоптики выяснили, надолго ли в Челябинскую область нагрянули мощные снегопады и оттепель

Утро вторника, 28 января, почти во всей Челябинской области началось с сильных снегопадов и метелей, причём в основном в виде мокрого снега, временами с дождём. Надолго ли в регионе задержатся осадки и оттепель, выяснили в местном отделении Гидрометцентра.

Сейчас в Ричмонде: +6° 5 м/с 75% 753 мм рт. ст. +3°
Источник: Pchela.News

Днём сегодня столбики уличных термометров на Южном Урале будут колебаться между отметками −3…+2 градуса. Осадки сильнее всего окажутся в горной местности. Ветер юго-западного и западного направлений будет несильным, но ощутимым, с порывами до 13 метров в секунду. Оттепель в регионе задержится ещё на сутки: в ночь на среду будет от ноля до −5, днём — вновь −3…+2. Снегопады продолжатся, но в целом станут менее интенсивными. А в ночь на четверг резко похолодает до −6…-11, а в северо-восточных и восточных районах — аж до −13…-18. Снег в этот день пройдёт лишь местами.

В Челябинске от ноля до +2 будет и во вторник, и в среду. Однако сегодня в прогнозе много снега, временами с дождём, а завтра осадков будет поменьше. В ночь на четверг стоит подготовиться к морозам до −18. Днём оттепели можно уже не ждать.

На фоне приближающегося снегопада накануне в регионе объявили штормовое предупреждение..