Синоптики выяснили, надолго ли в Челябинскую область нагрянули мощные снегопады и оттепель

Днём сегодня столбики уличных термометров на Южном Урале будут колебаться между отметками −3…+2 градуса. Осадки сильнее всего окажутся в горной местности. Ветер юго-западного и западного направлений будет несильным, но ощутимым, с порывами до 13 метров в секунду. Оттепель в регионе задержится ещё на сутки: в ночь на среду будет от ноля до −5, днём — вновь −3…+2. Снегопады продолжатся, но в целом станут менее интенсивными. А в ночь на четверг резко похолодает до −6…-11, а в северо-восточных и восточных районах — аж до −13…-18. Снег в этот день пройдёт лишь местами.