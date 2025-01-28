11 тысяч шкурок соболя отправили из Иркутска в аукционные дома Санкт-Петербурга

— Помимо этого в европейскую часть России отгрузили 494 килограмма местной рыбы и морепродуктов, 160 килограмм кормов и кормовых добавок. При международных перевозках госинспекторы проконтролировали отправку в Монголию 907 тысяч штук куриных яиц, а также четырех собак, которые отправились вместе с хозяевами в Сербию, Норвегию и Таиланд, — уточнили в пресс-службе Управления.