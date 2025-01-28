11 тысяч шкурок соболя отправили из Иркутска в аукционные дома Санкт-Петербурга

Из иркутского аэропорта за неделю, с 17 по 24 января 2025, в аукционные дома Санкт-Петербурга отправили 11 013 шкурок соболя. Как стало известно КП-Иркутск, Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия досмотрело товар и выдало ветеринарные свидетельства.
— Помимо этого в европейскую часть России отгрузили 494 килограмма местной рыбы и морепродуктов, 160 килограмм кормов и кормовых добавок. При международных перевозках госинспекторы проконтролировали отправку в Монголию 907 тысяч штук куриных яиц, а также четырех собак, которые отправились вместе с хозяевами в Сербию, Норвегию и Таиланд, — уточнили в пресс-службе Управления.
За этот период выявили 28 нарушений, в качестве наказания выписали штрафы. Помимо этого изъяли и утилизировали 32 партии продуктов, запрещенных к вводу. Их пытались провезти из зарубежья и стран СНГ без разрешений и ветеринарных документов.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что пять угнанных машин нашли в рамках спецоперации «Анаконда» в Иркутской области.