В Южнопортовском районе Москвы построят дом по программе реновации

«Москомархитектура выпустила градостроительный план земельного участка площадью 0,32 га по адресу: улица Петра Романова, владение 8, для возведения жилого дома предельной площадью 15,1 тыс. кв. м. Новостройка расположится в районе с обновленной инфраструктурой в шаговой доступности от станции метро “Кожуховская” Люблинско-Дмитровской линии», — приводятся слова председателя комитета по архитектуре и градостроительству Москвы Юлианы Княжевской.