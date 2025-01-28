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В Южнопортовском районе Москвы построят дом по программе реновации

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Дом по программе реновации возведут в ЮВАО рядом со станцией метро «Кожуховская», сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

Источник: РИА "Новости"

«Москомархитектура выпустила градостроительный план земельного участка площадью 0,32 га по адресу: улица Петра Романова, владение 8, для возведения жилого дома предельной площадью 15,1 тыс. кв. м. Новостройка расположится в районе с обновленной инфраструктурой в шаговой доступности от станции метро “Кожуховская” Люблинско-Дмитровской линии», — приводятся слова председателя комитета по архитектуре и градостроительству Москвы Юлианы Княжевской.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она касается около 1 млн москвичей и предусматривает расселение 5 176 домов.

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