Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Количество ДТП в Омске снизилось на 6,2% посра

Количество ДТП в Омске за 12 месяцев 2024 года сократилось на 6,2% — с 1976 до 1853 случаев. Статистику по итогам прошедшего года подготовил департамент транспорта, сообщи мэр Сергей Шелест.

Количество аварий с участием пассажирского транспорта упало на 7% — с 325 до 302 случаев. ДТП по вине водителей стало меньше на 10% — с 84 до 80 случаев.

Вместе со снижением общего количества аварий число погибших сократилось на 30,2% — с 53 до 37, пострадавших уменьшилось на 9,4% — с 2541 до 2302 случаев.

Чаще всего происшествия на дорогах происходили в пятницу. В этот день зафиксировано по 16% от общего объема. Пик аварийности приходится на вечерний час пик — с 16:00 до 20:30. В этот период зарегистрировано 30% от всех аварий.

«Работа по снижению показателей аварийности продолжается. Определены места концентрации дорожно-транспортных происшествий по итогам 2024 года, даны поручения департаменту транспорта по разработке и реализации мер, направленных на дальнейшее улучшение ситуации», — написал Сергей Шелест.