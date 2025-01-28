Количество ДТП в Омске снизилось на 6,2% посра

Количество ДТП в Омске за 12 месяцев 2024 года сократилось на 6,2% — с 1976 до 1853 случаев. Статистику по итогам прошедшего года подготовил департамент транспорта, сообщи мэр Сергей Шелест.
Количество аварий с участием пассажирского транспорта упало на 7% — с 325 до 302 случаев. ДТП по вине водителей стало меньше на 10% — с 84 до 80 случаев.
Вместе со снижением общего количества аварий число погибших сократилось на 30,2% — с 53 до 37, пострадавших уменьшилось на 9,4% — с 2541 до 2302 случаев.
Чаще всего происшествия на дорогах происходили в пятницу. В этот день зафиксировано по 16% от общего объема. Пик аварийности приходится на вечерний час пик — с 16:00 до 20:30. В этот период зарегистрировано 30% от всех аварий.
«Работа по снижению показателей аварийности продолжается. Определены места концентрации дорожно-транспортных происшествий по итогам 2024 года, даны поручения департаменту транспорта по разработке и реализации мер, направленных на дальнейшее улучшение ситуации», — написал Сергей Шелест.