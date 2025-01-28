О концлагерях и фабриках смерти рассказали школьникам Хабаровска

«Сегодня комитет по внутренней политике правительства Хабаровского края, общеобразовательная школа № 49, хабаровская синагога и наша библиотека организовали такое мероприятие. Важно на этом этапе, пока ребята еще формируют свое представление, рассказывать о вот таких исторических событиях. Все меньше и меньше становится уже представителей, которые сталкивался с этим, кто был жертвой. Наша задача, педагогов, библиотекарей, учителей, рассказывать, опираясь на такие важные документы, чтобы они сейчас уже правильно понимали то, что происходило 80 лет назад», — подчеркнула заместитель директора краевой детской библиотеки имени Н. Д. Наволочкина Елена Кузнецова.