О концлагерях и фабриках смерти рассказали школьникам Хабаровска

В Хабаровске, в краевой детской библиотеке имени Н. Д. Наволочкина 27 января, в Международным днем памяти жертв Холокоста, прошел открытый урок «Холокост. Символ вечной скорби», сообщает «АиФ-Дальинформ».
Участников мероприятия погрузили в историю и рассказали об одном из самых страшных ее фрагментов — фашистские концлагеря и еврейский геноцид во времена Второй мировой войны. Формат занятия оказался необычным. О таком страшном и сложном для восприятия явлении, как фабрики смерти и концлагеря, школьникам, в большей степени, рассказывали другие ребята. Доклады подготовили учащиеся старших классов школы № 49 под руководством своего учителя истории Веры Богдановой.
Детям показывали видеоролики, читали стихи, рассказывали истории о разных людях, которые пережили Холокост.
Одна из школьниц рассказала о трагической судьбе семьи Франк. Знаменитый дневник Анны Франк стал историческим документом, в котором девочка вела записи, пока ее семья и еще две других прятались от фашистов, но так и не смогли избежать страшной участи. За несколько месяцев до освобождения Освенцима, самого крупного концлагеря, их нашли и отправили в лагерь смерти. Выжить смог только отец Анны — Отто Франк, который и опубликовал дневник дочери.
«Сегодня комитет по внутренней политике правительства Хабаровского края, общеобразовательная школа № 49, хабаровская синагога и наша библиотека организовали такое мероприятие. Важно на этом этапе, пока ребята еще формируют свое представление, рассказывать о вот таких исторических событиях. Все меньше и меньше становится уже представителей, которые сталкивался с этим, кто был жертвой. Наша задача, педагогов, библиотекарей, учителей, рассказывать, опираясь на такие важные документы, чтобы они сейчас уже правильно понимали то, что происходило 80 лет назад», — подчеркнула заместитель директора краевой детской библиотеки имени Н. Д. Наволочкина Елена Кузнецова.
По словам главного организатора мероприятия и его ведущей — Веры Богдановой, которая преподает историю в школе, такие открытые уроки проходят в Хабаровске ежегодно. Под ее началом уже несколько лет подряд в местной синагоге она и ее ученики-старшеклассники рассказывали детям о Холокосте.
«Как учитель истории, считаю своим долгом рассказать об этом всем. Им ещё трудно, конечно, эту тему принять, но они стараются», — отметила педагог.
В холле библиотеки расположилась выставка от Хабаровской синагоги. На целой серии стендов были представлены истории тех, кто пережил холокост и когда-то смог рассказать об этом.
«Мероприятие было необычным. Меня заинтересовала эта тема, было интересно послушать о том, что происходило в то время. Сегодня я узнал, что на самом деле там происходило во время Холокоста», — поделился впечатлениями шестиклассник Дмитрий Курбатов.