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Сегодня снегопад не будет помехой для работы электричек

Электрички, курсирующие между городом и пригородом, следуют сегодня по расписанию.

Источник: Аргументы и факты

Снежный циклон не нарушил движение пригородных электропоездов. Добраться до дома без пробок с вокзала Владивостока в направлении Угольной можно на 11 электропоездах, которые следуют с тактовым интервалом от 30 минут.

В 15:29 отправляется поезд по маршруту «Владивосток — Надеждинская».

«Городская электричка» будет отправляться со станции Владивостока до остановочного пункта Луговая в 17:10, а поезд «Владивосток — Мыс Чуркин» в 18:43. В 19:10 можно воспользоваться маршрутом «Надеждинская — Мыс Чуркин».

Поезд «Владивосток — Аэропорт Кневичи» отправляется в 16:22 и 18:03. Из аэропорта в краевую столицу можно уехать в 14:55 и 18:00.