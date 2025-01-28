В Приморье в фотоловушку попал пробирающийся сквозь сугробы горал

Редчайшее животное попало в фотоловушку приморского национального парка «Земли леопарда» — пробирающийся сквозь сугробы горал. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Дальний Восток».
Сегодня на Приморье обрушилась непогода. Амурский горал 28 января проснулся под снежным «одеялом». Сугробы в нацпарке намело приличные. Пробираться сквозь них оказалось — задача не из простых. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как горал остановился передохнуть. Отдышался, осмотрелся и побрел дальше.
Добавим, что амурский горал — чрезвычайно редкое животное не только в России, но и во всем мире. Вид внесен в Международную Красную книгу как «Уязвимый».
Общая численность этих животных науке не известна. В России их популяция раздроблена на мелкие группировки. Одна из них обитает на «Земле леопарда».
Ранее мы писали про еще одного обитателя национального парка — пятнистого оленя, который решил поиграть в прятки с сотрудниками заповедной территории. Он неловко спрятался за деревом и был уверен, что его не видно. Однако тоненькое дерево не смогло прикрыть собой крупное животное, поэтому оленя обнаружили быстро.