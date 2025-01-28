В Приморье в фотоловушку попал пробирающийся сквозь сугробы горал

Ранее мы писали про еще одного обитателя национального парка — пятнистого оленя, который решил поиграть в прятки с сотрудниками заповедной территории. Он неловко спрятался за деревом и был уверен, что его не видно. Однако тоненькое дерево не смогло прикрыть собой крупное животное, поэтому оленя обнаружили быстро.