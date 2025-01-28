Более 300 единиц техники очищают дороги Приморья от снега

Во вторник, 28 января, на дорогах Приморья работает 315 единиц снегоуборочной техники. Движение открыто ко всем населенным пунктам региона, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе правительства края.
Как рассказали в министерстве транспорта и дорожного хозяйства, специалисты Примавтодора продолжают патрулирование, чтобы оперативно выявлять и устранять проблемные участки.
«Осадки в виде снега активно идут в Хасанском, Шкотовском, Партизанском, Михайловском, Ольгинском, Кавалеровском, Лазовском округах, Надеждинском районе, Дальнегорском, Владивостокском, Артемовском, Уссурийском, Находкинском городских округах. Затруднений в автомобильном движении на дорогах края не выявлено», — сообщили в ведомстве.
Для борьбы с последствиями циклона используется 12 тысяч тонн песко-соляной смеси и 3 тысячи тонн технической соли.
Министерство настоятельно рекомендует жителям края воздержаться от поездок в период непогоды, если они не являются крайне необходимыми.
Лестницы и тротуары Владивостока очищают от снега: задействовано 70 рабочих.
Жителей и гостей города просят быть внимательными и осторожными при передвижениях.
Напомним, снегопад во Владивостоке начался ранним утром 28 января и продлится до позднего вечера. Ожидается, что наиболее интенсивные осадки выпадут в период с 10.00 до 16.00, при этом высота снежного покрова может достигнуть 10 см. ИА PrimaMedia ведет онлайн обстановки в городе.