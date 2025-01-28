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Более 300 единиц техники очищают дороги Приморья от снега

Проезд открыт ко всем населенным пунктам региона.

Источник: PrimaMedia.ru

Во вторник, 28 января, на дорогах Приморья работает 315 единиц снегоуборочной техники. Движение открыто ко всем населенным пунктам региона, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе правительства края.

Как рассказали в министерстве транспорта и дорожного хозяйства, специалисты Примавтодора продолжают патрулирование, чтобы оперативно выявлять и устранять проблемные участки.

«Осадки в виде снега активно идут в Хасанском, Шкотовском, Партизанском, Михайловском, Ольгинском, Кавалеровском, Лазовском округах, Надеждинском районе, Дальнегорском, Владивостокском, Артемовском, Уссурийском, Находкинском городских округах. Затруднений в автомобильном движении на дорогах края не выявлено», — сообщили в ведомстве.

Для борьбы с последствиями циклона используется 12 тысяч тонн песко-соляной смеси и 3 тысячи тонн технической соли.

Министерство настоятельно рекомендует жителям края воздержаться от поездок в период непогоды, если они не являются крайне необходимыми.

Лестницы и тротуары Владивостока очищают от снега: задействовано 70 рабочих.

Жителей и гостей города просят быть внимательными и осторожными при передвижениях.

Напомним, снегопад во Владивостоке начался ранним утром 28 января и продлится до позднего вечера. Ожидается, что наиболее интенсивные осадки выпадут в период с 10.00 до 16.00, при этом высота снежного покрова может достигнуть 10 см. ИА PrimaMedia ведет онлайн обстановки в городе.