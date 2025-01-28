Более 300 единиц техники очищают дороги Приморья от снега

Напомним, снегопад во Владивостоке начался ранним утром 28 января и продлится до позднего вечера. Ожидается, что наиболее интенсивные осадки выпадут в период с 10.00 до 16.00, при этом высота снежного покрова может достигнуть 10 см. ИА PrimaMedia ведет онлайн обстановки в городе.