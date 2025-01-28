«Проверяется наличие у них имущества и недвижимости на территории Беларуси». СК привлечет к ответственности 365 участников акций 26 января за границей

СК Беларуси привлечет к ответственности 365 участников акций 26 января за границей. Подробности озвучили в пресс-службе Следственного комитета.
Согласно данным следствия, 26 января 2025 года для имитации поддержки экстремистских ячеек, которые находятся в бегах, в различных странах были организованы малочисленные уличные акции. В ведомстве уточнили, что их цель состоит в попытках продемонстрировать «состоятельность» руководства группами «беглых», дискредитация Беларуси на международной арене, вмешательство в избирательный процесс, а также срыв электоральной кампании.
Говорится, что данные акции сопровождались оскорбительными лозунгами, которые разжигают социальную вражду, с использованием экстремистской символики. В СК обратили внимание на то, что, несмотря на повышенные меры конспирации из общего числа участников (речь идет про 581 человека) удалось идентифицировать 365 персонажей, принявших участие в указанных акциях в различных городах.
Среди городов называются Варшава (установлены 203 человека), Вильнюс — 18, Белосток — 29. Также указаны Вроцлав — 11, Прага — 11, Нью-Йорк — 39 и другие. В СК уточнили, что сейчас в рамках расследования уголовного дела деятельность участников задокументирована. Кроме того, было принято решение о привлечении фигурантов к уголовной ответственности, в том числе в порядке специального производства.
«Проверяется наличие у них имущества и недвижимости на территории Беларуси, в том числе зарегистрированного на иных лиц», — отметили в сообщении.
Подчеркивается, что действиям отдельных представителей экстремистского актива правовая оценка будет дана по статье 361 Уголовного кодекса — призывы к мерам ограничительного характера (санкциям), иным действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Беларуси и ряду других статей.
Тем временем Великобритания ввела санкции против главы ЦИК Беларуси Карпенко после выборов.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко раскрыл планы беглых дождаться удобного случая и подготовку к 2030 году: «Если момент созреет».
Кроме того, глава государства сказал, что беглые хотят зайти в Беларусь с натовскими войсками.