«Проверяется наличие у них имущества и недвижимости на территории Беларуси». СК привлечет к ответственности 365 участников акций 26 января за границей

Среди городов называются Варшава (установлены 203 человека), Вильнюс — 18, Белосток — 29. Также указаны Вроцлав — 11, Прага — 11, Нью-Йорк — 39 и другие. В СК уточнили, что сейчас в рамках расследования уголовного дела деятельность участников задокументирована. Кроме того, было принято решение о привлечении фигурантов к уголовной ответственности, в том числе в порядке специального производства.