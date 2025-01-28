26 нелегалов выдворили из Иркутской области за сутки

Еще 26 нелегалов выдворили за пределы страны из Приангарья за прошедшие сутки. Как сообщили КП-Иркутск в ГУФССП России по Иркутской области, иностранцы приехали в регион, чтобы подзаработать, однако нарушили правила въезда и пребывания.
— Сначала нарушителей отправляют в спецучреждение для содержания лиц, подлежащих выдворению. После оформления необходимых документов судебные приставы отвозят их до пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации, — напомнили в пресс-службе ГУФССП.
В качестве наказания им назначили административные штрафы, а также запретили приезжать на территорию России в ближайшие пять лет.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что работающие студенты в среднем получают 70 тысяч рублей в Иркутской области. Если сравнивать с 2023 годом, то работодатели платят на 18,9 тысячи больше.