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26 нелегалов выдворили из Иркутской области за сутки

Иностранцев оштрафовали и запретили приезжать в Россию.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Еще 26 нелегалов выдворили за пределы страны из Приангарья за прошедшие сутки. Как сообщили КП-Иркутск в ГУФССП России по Иркутской области, иностранцы приехали в регион, чтобы подзаработать, однако нарушили правила въезда и пребывания.

— Сначала нарушителей отправляют в спецучреждение для содержания лиц, подлежащих выдворению. После оформления необходимых документов судебные приставы отвозят их до пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации, — напомнили в пресс-службе ГУФССП.

В качестве наказания им назначили административные штрафы, а также запретили приезжать на территорию России в ближайшие пять лет.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что работающие студенты в среднем получают 70 тысяч рублей в Иркутской области. Если сравнивать с 2023 годом, то работодатели платят на 18,9 тысячи больше.