26 нелегалов выдворили из Иркутской области за сутки

Еще 26 нелегалов выдворили за пределы страны из Приангарья за прошедшие сутки. Как сообщили КП-Иркутск в ГУФССП России по Иркутской области, иностранцы приехали в регион, чтобы подзаработать, однако нарушили правила въезда и пребывания.