В Астане проходят противопаводковые мероприятия

АСТАНА, 28 янв— Sputnik. В Астане активно проводятся противопаводковые мероприятия, сообщает акимат столицы.
Например, в районе Байконыр работу ведут районный акимат и сотрудники ДЧС. В жилых массивах ведется очистка арычно-лотковых сетей, вывоз снега, а жителям частного сектора рассылают сообщения с предупреждением.
«В целом по району в профилактике паводков задействовано более 60 единиц спецтехники и около 30 рабочих. С начала зимнего сезона по настоящее время с территории района на снежный полигон вывезено более 7 тыс. кубометров снега», — сообщает акимат.
Жители частного сектора должны вывозить снег со своих дворов до дороги (с территории частного сектора на городскую территорию) в целях предотвращения угрозы подтопления. Собранные снежные кучи будут вывозиться за город с помощью специальной техники.