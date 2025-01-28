Беларусь стала вторым покупателем российского сыра после Казахстана. Об этом сообщили в пресс-службе Федерального центра развития экспорта продукции АПК России.
Из предварительных оценок специалистов следует, что Россия в 2024 году смогла экспортировать примерно 33 тысячи тонн сыра. Данный показатель на 22% больше, чем в 2023 году. Говорится, что в топ-3 основных стран-импортеров сыра входят Казахстан, занимающий первое место. Речь идет про 52%. На втором месте оказалась Беларусь (15%), а на третьем — Узбекистан (12%).
Тем временем производство сыра с белой плесенью запустили в Беларуси: «Не уступает ни российским, ни французским аналогам».
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