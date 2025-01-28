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Минэкологии опубликовало данные о качестве воздуха в Красноярске за неделю

На прошлой неделе, с 20 по 26 января, в Красноярске не вводился режим черного неба.

Источник: Reuters

Тем не менее, мониторинг показал превышение концентрации загрязняющих веществ в различных районах города.

Наибольшее количество превышений было зафиксировано в микрорайоне Черемушки, где датчики выявили высокие уровни бензапирена, формальдегида, гидрохлорида и диоксида азота. Превышения наблюдались каждый день, за исключением 24 и 25 января.

Следующим по количеству превышений стал микрорайон Покровка, где с 19 по 23 января были зарегистрированы высокие уровни гидрохлорида, формальдегида и бензапирена.

В Солнечном 20 января также было зафиксировано превышение по бензапирену, а 25 января — по диоксиду серы. В Северном районе с 19 по 22 января наблюдались превышения по бензапирену.

В Кировском районе загрязнение воздуха фиксировалось 20 и 22 января, когда также были выявлены высокие уровни бензапирена.

В то же время пункты наблюдения в Ветлужанке и Свердловском районе не обнаружили превышений концентрации загрязняющих веществ.

По данным датчиков сервиса nebo.live, качество воздуха в Красноярске остается низким во многих местах, особенно на улицах Железнодорожников, Ярыгинской, Лесников и Свердловской.

экология