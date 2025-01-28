Руины краевого Музыкального театра сносят в Хабаровске

— Очень большая потеря для нас. Мне, как зрителю до сих пор больно осознавать, что не стало главной сцены, где проходили музыкальные и театральные события не только города, но и всего Дальнего Востока. Я уверена, что построят новый, современный театр. Театр не потеряет своего зрителя, но сегодня всё ровно грустно, — поделилась впечатлениями жительница города Виктория.