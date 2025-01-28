Руины краевого Музыкального театра сносят в Хабаровске

В октябре Хабаровск остался без главной сцены — огнём уничтожено здание краевого академического театра музыкальной комедии. По предварительным данным пожар произошел из-за нарушения правил безопасности при проведении сварочных работ. По результатам обследования специалисты строительного института установили, что оставшиеся конструкции восстановлению не подлежат. Руины нужно расчищать. Как начались работы по сносу здания Хабаровского музыкального театра, расскажет ИА AmurMedia.
Старт сноса здания начался с акции неравнодушных хабаровчан — они несли цветы к сгоревшему зданию.
— Очень большая потеря для нас. Мне, как зрителю до сих пор больно осознавать, что не стало главной сцены, где проходили музыкальные и театральные события не только города, но и всего Дальнего Востока. Я уверена, что построят новый, современный театр. Театр не потеряет своего зрителя, но сегодня всё ровно грустно, — поделилась впечатлениями жительница города Виктория.
Строители планируют расчистить место под строительство нового театра примерно за полгода. Процесс будет состоять из шести этапов. Как рассказал директор компании ООО «Орион» Павел Кнорозов, на данный момент идут подготовительные работы, такие как ограждение, уборка мусора, снега, подготовка специальной техники. Сносить планируют всё здание театра и два подземных этажа.
— Мы постараемся уложиться в срок. Надеемся на помощь волонтёров, предпринимателей и просто неравнодушных жителей города. Чем больше нас приступит к разбору здания, тем быстрее появится площадка для строительства нового театра. Конечно волонтёров мы не будем допускать на разбор самого здания, это не безопасно. Но помочь в уборке, выносе мусора, думаю, желающих окажется немало, — прокомментировал Павел Кнорозов.
Барельефы, украшавшие фасад здания театра музыкальной комедии, сохранить и восстановить к сожалению, не удастся. Но, по словам директора Хабаровского краевого академического музыкального театра Евгении Ремус, на новом здании театра обязательно появятся привычные маски, их сделают по старым образцам из современных материалов, сохранив таким образом визитную карточку театра.
— Начался снос здания нашего сгоревшего театра. Важно, чтобы этот процесс не затягивался, театру нужен свой дом. На данный момент рассматриваются все варианты проектов нового театра. Оно должно быть больше. Все жители Хабаровского края, все руководство и труппа театра хотят, чтобы новое здание располагалось на прежнем месте, — рассказала директора Хабаровского краевого академического музыкального театра Евгения Ремус.