Впервые созданы полимерные покрытия, уничтожающие стафилококк

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Научный коллектив трех российских институтов при поддержке Минобрнауки РФ впервые получил полимерные покрытия, проявляющие бактерицидную активность против инфекции золотистого стафилококка, сообщили в пресс-службе министерства. Полезный эффект достигнут благодаря добавлению малых доз таких веществ, как порфирины.
«Ученые ИФХЭ РАН совместно с коллегами из РТУ МИРЭА и НИИНА им. Г. Ф. Гаузе впервые получили модифицированные порфиринами эпокси-аминные полимерные покрытия, которые продемонстрировали биоцидную активность против золотистого стафилококка. Антибактериальная активность готовых покрытий проявилась при добавлении всего 0,002% порфирина», — отметили в пресс-службе.
Как отметила член авторского коллектива Анастасия Цыклинская, эпоксидные покрытия используются в самых разных областях. Материалы на основе эпоксидных олигомеров устойчивы к температурным и механическим воздействиям, имеют высокую химическую стойкость. Поэтому из них получаются прекрасные защитные покрытия. Однако бактерии способны закрепляться на поверхности эпоксидных покрытий, образуя патогенные биопленки и способствуя разрушению покрытия.
«В своей работе мы решили включить в полимер биоцидный модификатор, который будет химически разрушать бактериальную мембрану и не даст формироваться бактериальной пленке. Порфирины и их производные — перспективные кандидаты на роль таких модификаторов. Эпоксидное покрытие, модифицированное порфирином, продемонстрировало выраженный бактериостатический эффект и, следовательно, может найти практическое применение», — рассказала Цыклинская.
Порфирины при облучении светом способны вырабатывать активные формы кислорода. Те же, в свою очередь, являются сильными окислителями: они воздействуют на аминокислоты, полисахариды, липиды и другие компоненты бактериальной мембраны и разрушают ее. Этот эффект используют против бактериальных инфекций, а также для получения биологически активных видов хлопчатобумажной ткани, материалов для водоочистки и другого.
Мировая наука относительно недавно заинтересовалась возможностью введения порфиринов в эпоксидные материалы. Проведенные авторами спектральные исследования показали, что порфирины в эпокси-аминной матрице под действием света не подверглись структурным изменениям, сохранили свои фотофизические свойства и бактерицидную активность.