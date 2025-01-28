Впервые созданы полимерные покрытия, уничтожающие стафилококк

Порфирины при облучении светом способны вырабатывать активные формы кислорода. Те же, в свою очередь, являются сильными окислителями: они воздействуют на аминокислоты, полисахариды, липиды и другие компоненты бактериальной мембраны и разрушают ее. Этот эффект используют против бактериальных инфекций, а также для получения биологически активных видов хлопчатобумажной ткани, материалов для водоочистки и другого.