На стадионе «Динамо» в Красноярске открылся визит-центр

На стадионе «Динамо» в Студгородке открылся визит-центр. Строительство объекта стало возможным благодаря краевой субсидии, и здесь посетители смогут не только арендовать лыжи, но также оставить на хранение вещи, зарядить гаджеты или получить путеводитель по Красноярску. Для гостей работают теплые туалеты, которые также предусмотрены для маломобильных граждан, а также комната матери и ребенка.