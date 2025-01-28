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На стадионе «Динамо» в Красноярске открылся визит-центр

Он работает с 9:00 до 21:00.

Источник: Пресс-служба Администрации города Красноярска

На стадионе «Динамо» в Студгородке открылся визит-центр. Строительство объекта стало возможным благодаря краевой субсидии, и здесь посетители смогут не только арендовать лыжи, но также оставить на хранение вещи, зарядить гаджеты или получить путеводитель по Красноярску. Для гостей работают теплые туалеты, которые также предусмотрены для маломобильных граждан, а также комната матери и ребенка.

Визит-центр работает ежедневно с 9:00 до 21:00.

Отметим, что для горожан обустроена 3-километровая лыжня, и, как отметили в мэрии, летом здесь могут появиться велодорожки и трассы для катания на роликах. Планируется, что пространство станет частью туристической системы Красноярска.

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