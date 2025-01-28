Беларусь заняла третье место среди стран Европы с самой низкой ценой на бензин, передает РИА Новости.
Сообщается, что стоимость бензина без привязки к доходам населения в странах, которые частично или полностью находятся в Европе, оказалась самой дешевой в Казахстане. На втором месте расположилась Россия, а на третьем — Беларусь. В пятерку попали Молдова, Болгария.
Согласно данным, по состоянию на начало 2025 года страной с самым дешевым бензином оказался Люксембург, где одни из самых высоких в Европе доходы населения. Сказано, что на среднюю заработную плату там можно купить более 2,7 тысячи литров топлива. На последнем месте оказалась Молодова. Там можно купить примерно 520 литров бензина.
Что касается доступности дизели, то среди стран Европы Беларусь оказалась на втором месте. Лидером стала Россия, а на третьем месте — Казахстан.
Кстати, Беларусь попала в топ-3 покупателей российского сыра после Казахстана.
Тем временем «Минскметропроект» сказал о планах продления синей и красной линий метро: «Смоленская», «Щомыслица», «Красный Бор» и продление до Шабанов".
Ранее синоптик Дмитрий Рябов сказал о весенней теплой погоде с 27 января по 2 февраля в Беларуси: «Показания термометров будут соответствовать марту».