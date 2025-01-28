Беларусь заняла третье место среди стран Европы с самой низкой ценой на бензин

Согласно данным, по состоянию на начало 2025 года страной с самым дешевым бензином оказался Люксембург, где одни из самых высоких в Европе доходы населения. Сказано, что на среднюю заработную плату там можно купить более 2,7 тысячи литров топлива. На последнем месте оказалась Молодова. Там можно купить примерно 520 литров бензина.