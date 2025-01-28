Срок активации электронного проездного изменят в Иркутской области с 1 февраля

Срок активации электронных социальных проездных билетов изменится в Иркутской области с 1 февраля 2025. Об этом КП-Иркутск сообщили в региональном министерстве транспорта.
— Чтобы билет начал работать, им нужно воспользоваться с 25 числа текущего месяца по 24 число следующего месяца для совершения поездок в следующем календарном месяце. Это сделали по многочисленным обращениям льготников, — говорится в сообщении.
Если простыми словами, то билет на февраль активируется только в том случае, если пассажир им воспользуется с 25 января по 24 февраля. Чтобы пользоваться льготой в марте, проездной нужно показать водителю с 25 февраля по 24 марта. Для активации хватит и одной поездки на общественном транспорте.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что стоимость проезда в муниципальном транспорте поднимется до 35 рублей в Иркутске с 1 февраля.