Срок активации электронного проездного изменят в Иркутской области с 1 февраля

Если простыми словами, то билет на февраль активируется только в том случае, если пассажир им воспользуется с 25 января по 24 февраля. Чтобы пользоваться льготой в марте, проездной нужно показать водителю с 25 февраля по 24 марта. Для активации хватит и одной поездки на общественном транспорте.