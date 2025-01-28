В Ростовской области для многодетных семей появились новые меры соцподдержки

Согласно опубликованной информации, теперь установлена компенсация половины стоимости обучения в организациях среднего или высшего профессионального образования одного из детей. Эта мера действует при рождении третьего или последующих детей. Также если многодетным родителям не больше 35 лет, то они теперь могут получить единовременную выплату с 300 тысяч рублей. Главным условием является — третий или последующие дети, которые появились на свет в 2025 году или позже.