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Более 600 фур и легковушек стоят на границе Беларуси с ЕС

Очереди из легковушек фиксируются только на границе с Польшей, а фуры стоят на двух направлениях — литовском и польском.

Источник: ГПК Беларуси

МИНСК, 28 янв — Spuntik. Очереди из 610 легковых машин и большегрузов образовались на границе Беларуси с сопредельными странами Евросоюза, об этом свидетельствуют данные Госпогранкомитета республики.

Так, в пункте пропуска «Брест» на белорусско-польской границе в очередях сейчас находится 110 легковушек. На литовском и латвийском направлениях скопления легкового транспорта не наблюдается.

Что касается фур, то они стоят в очередях на двух направлениях — литовском и польском.

В пункте пропуска «Каменный Лог» на границе Беларуси с Литвой сейчас находится 220 грузовиков, а в погранпереходе «Бенякони» — 270 большегрузов.

Незначительная очередь из 10 фур образовалась в пункте пропуска «Козловичи» на границе с Польшей.

На латвийском направлении скопления большегрузов в настоящее время не фиксируется.

Закрытие пунктов пропуска

Сопредельные с Беларусью страны Европейского союза — Польша, Литва и Латвия — на фоне обострения отношений постепенно стали закрывать контрольно-пропускные пункты на своих границах. В итоге на госгранице Беларуси и трех соседних стран Евросоюза работают только пять пунктов пропуска из 14.

Сокращение числа пунктов пропуска, а также неритмичный прием транспорта сопредельными странами приводит к большим очередям на границах.

ЕС