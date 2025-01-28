Более 600 фур и легковушек стоят на границе Беларуси с ЕС

МИНСК, 28 янв — Spuntik. Очереди из 610 легковых машин и большегрузов образовались на границе Беларуси с сопредельными странами Евросоюза, об этом свидетельствуют данные Госпогранкомитета республики.
Так, в пункте пропуска «Брест» на белорусско-польской границе в очередях сейчас находится 110 легковушек. На литовском и латвийском направлениях скопления легкового транспорта не наблюдается.
Что касается фур, то они стоят в очередях на двух направлениях — литовском и польском.
В пункте пропуска «Каменный Лог» на границе Беларуси с Литвой сейчас находится 220 грузовиков, а в погранпереходе «Бенякони» — 270 большегрузов.
Незначительная очередь из 10 фур образовалась в пункте пропуска «Козловичи» на границе с Польшей.
На латвийском направлении скопления большегрузов в настоящее время не фиксируется.
Закрытие пунктов пропуска
Сопредельные с Беларусью страны Европейского союза — Польша, Литва и Латвия — на фоне обострения отношений постепенно стали закрывать контрольно-пропускные пункты на своих границах. В итоге на госгранице Беларуси и трех соседних стран Евросоюза работают только пять пунктов пропуска из 14.
Сокращение числа пунктов пропуска, а также неритмичный прием транспорта сопредельными странами приводит к большим очередям на границах.