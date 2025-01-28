Съёмки фильма о блокадном зоопарке с Юлией Пересильд начались в Петербурге

В Петербурге приступили к съёмкам художественного фильма «Красавица», повествующего о том, как сотрудники Ленинградского зоосада спасали животных в первую блокадную зиму 1941 года.
Главные роли в фильме режиссёра Антона Богданова исполнят Юлия Пересильд, Слава Копейкин и Стася Милославская. Также в фильме появятся Виктор Сухоруков, Иван Добронравов и Светлана Немоляева.
Как рассказали в пресс-службе кинокомпании «Вольга», Юлия Пересильд сыграет смотрительницу Ленинградского зоосада — Евдокию Дашину. Она выходила его самую знаменитую обитательницу — бегемотиху Красавицу, которой требовалось 40 кг пищи и 400 литров воды каждый день.
«По сюжету в блокадную зиму 1941 года сотрудники Ленинградского зоосада спасают животных. Главным персонажем становится бегемотиха Красавица. 40 кг пищи и 400 литров воды ежедневно — невозможное стало реально благодаря самоотверженности, героизму, доброте и человечности ленинградцев», — рассказали в кинокомпании.
Режиссёр Антон Богданов отметил символичность того, что фильм снимается в юбилейный год Победы, и отметил, что он на площадке — «тоже не случайный человек».
"Мой дед погиб при обороне Ленинграда. И все мы с трепетом относимся к людям, которые выжили в то страшное время, — рассказал режиссёр, добавив, что выход картины запланирован на этот год.
Напомним, Ленинградский зоопарк — один из старейших в России. Он был основан в 1865 году и пережил немало испытаний. Весной 1942 года он возобновил свою работу, после самой страшной блокадной зимы 1941−1942 года.
Несмотря на военные действия и смертельную угрозу, в учреждении не прекращалась научная работа, и даже были сделаны важные открытия. Это стало символом стойкости ленинградцев, и их готовности жить нормально вопреки всем внешним обстоятельствам.