У питавшихся микропластиком крыс ухудшилась память и ускорилось старение

НОВОСИБИРСК, 28 января. /ТАСС/. Ученые в Новосибирске впервые в России провели эксперимент по влиянию микропластика в еде на когнитивные способности крыс. Исследование показало, что у животных ухудшается память, снижается способность к обучению и ускоряется процесс старения, сообщила ТАСС директор Новосибирского института органической химии (НИОХ) СО РАН Елена Багрянская.
Согласно ранее полученным данным ученых из Вены, в неделю каждый человек съедает около 5 г микропластика. По словам одного из авторов исследования, старшего научного сотрудника института, кандидата химических наук Юлии Сотниковой, этот объем сопоставим с массой банковской карточки.
«Мы заинтересовались этой тематикой, потому что являемся региональным центром по Стокгольмской конвенции по Восточной Европе о стойких органических загрязненителях. В 2023 году на заседании конвенции было принято решение, что микропластик может рассматриваться в качестве такого загрязненителя, поскольку туда добавляется много присадок, препятствующих его разложению», — рассказала директор НИОХ СО РАН.
Исследование о влиянии микропластика на организм химики проводили совместно с сотрудниками Института цитологии и генетики СО РАН. Работа состояла из нескольких этапов. Сначала ученые разработали модельные частицы микропластика, который добавлялся в еду крыс. Частицы были синтезированы из полиэтилентерефталата — это то, из чего делают бутылки, контейнеры и другую упаковку. «Мы взяли бутылку из-под воды, растворили ее, после этого мы добавили другой раствор и выделили частицы. Их мы получили размером с эритроциты крысы, специально, чтобы смоделировать ситуацию попадания микропластика в кровь», — пояснила журналистам Сотникова.
Затем ученые поместили частицы в хлебные шарики, которые использовались для корма крыс. Доза для них была пересчитана исходя из того количества микропластика, который человек потребляет еженедельно. Животных кормили в двух дозировках, чтобы посмотреть, как это скажется на их когнитивных способностях и скорости старения особей. В исследовании участвовали две линии крыс: здоровые и быстро стареющие, специально выведенные в институте. Всего в эксперименте, длившемся 3,5 месяца, были заняты 90 животных.
Результаты и планы.
«Прием микропластика привел к нарушению когнитивных функций, к снижению способности к обучению и памяти как здоровых, так и преждевременно стареющих крыс. Из этого можно сделать вывод, что микропластик приводит к ухудшению памяти даже у здоровых молодых животных», — пояснила журналистам ведущий научный сотрудник ИЦиГ СО РАН Наталья Стефанова.
Она отметила, что с увеличением дозировки способность особей к обучению снижалась. Вместе с этим, темпы изнашивания организма у быстро стареющих ускорились, в частности, у них стали более выраженными признаки таких старческих заболеваний, как катаракта и болезнь Альцгеймера. В дальнейшем ученые планируют проводить подробное исследование внутренних органов крыс, чтобы установить, где произошло наибольшее накопление микропластика.