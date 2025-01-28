У питавшихся микропластиком крыс ухудшилась память и ускорилось старение

Исследование о влиянии микропластика на организм химики проводили совместно с сотрудниками Института цитологии и генетики СО РАН. Работа состояла из нескольких этапов. Сначала ученые разработали модельные частицы микропластика, который добавлялся в еду крыс. Частицы были синтезированы из полиэтилентерефталата — это то, из чего делают бутылки, контейнеры и другую упаковку. «Мы взяли бутылку из-под воды, растворили ее, после этого мы добавили другой раствор и выделили частицы. Их мы получили размером с эритроциты крысы, специально, чтобы смоделировать ситуацию попадания микропластика в кровь», — пояснила журналистам Сотникова.