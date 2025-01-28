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Жители Самары назвали города, в которые готовы переехать ради работы

Жители Самары рассказали о своих предпочтениях в выборе места работы.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре местные жители задумываются об улучшении рабочих условий и карьерном росте. Горожане рассказали, куда готовы переехать ради работы, об этом сообщили в сервисе hh.ru.

— Рейтинг городов для переезда возглавила Москва. О желании переехать в столицу и найти там работу сообщили 19% опрошенных. На втором месте — Санкт-Петербург, северную столицу выбрали 13% соискателей, — отметили аналитики.

Кроме того, жители других городов области сообщили, что хотели переехать в региональную столицу, Самару для работы выбрали 7% респондентов. Следом идет Казань, за которую проголосовали 4% сотрудников.

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