Жители Самары назвали города, в которые готовы переехать ради работы

В Самаре местные жители задумываются об улучшении рабочих условий и карьерном росте. Горожане рассказали, куда готовы переехать ради работы, об этом сообщили в сервисе hh.ru.
— Рейтинг городов для переезда возглавила Москва. О желании переехать в столицу и найти там работу сообщили 19% опрошенных. На втором месте — Санкт-Петербург, северную столицу выбрали 13% соискателей, — отметили аналитики.
Кроме того, жители других городов области сообщили, что хотели переехать в региональную столицу, Самару для работы выбрали 7% респондентов. Следом идет Казань, за которую проголосовали 4% сотрудников.