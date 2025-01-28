Полностью импортозамещенные электрички вышли в рейс в Хабаровском крае

Программа по его замене реализовывалась в крае с 2020 года. Этого удалось достичь за счет плодотворного сотрудничества губернатора и правительства края с ОАО «РЖД», сообщает ИА AmurMedia.
— В минувший понедельник две новые современные импортозамещенные электрички ЭП3Д представили на железнодорожном вокзале краевой столицы. Они собраны на Демиховском машиностроительном заводе и на 100% состоят из комплектующих отечественного производства. Один электропоезд отправился по маршруту «Хабаровск — Хор», а второй выйдет в рейс после подготовки в ближайшее время. Таким образом за 5 лет в регионе удалось обновить 6 электропоездов, теперь перевозки в пригородном сообщении выполняются только современным комфортным подвижным составом, — рассказали в министерстве транспорта и дорожного хозяйства края.
Электрички обеспечивают ежедневное бесперебойное сообщение населенных пунктов с краевой столицей. В настоящее время они курсируют по всем трем круглогодичным маршрутам из Хабаровска до станций Волочаевка-1, Вяземская и Хор.
В новых поездах установлены удобные мягкие трехместные сидения с разъемами для зарядки телефонов, предусмотрена возможность перевозки маломобильных граждан, имеются информационные табло, светодиодное освещение, видеонаблюдение, крепления для велосипедов. Также составы оснащены системой микроклимата и обеззараживания воздуха, повышенной тепло— и звукоизоляцией. Два электропоезда представлены в 6-ти вагонном исполнении, еще четыре — в 4-х вагонном.
— Безусловно, комфортный подвижной состав повышает привлекательность перевозок. За счет проведенного обновления годовой пассажиропоток в пределах края вырос на 20%, с 573 тысяч отправленных пассажиров в 2019 году до 692 тысяч в 2024 году, — подчеркнули в региональном Минтрансе.
Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края, работа по повышению комфорта жителей края в пути продолжается — на магистраль поступают новые пассажирские вагоны, в прошлом году в Хабаровске обновили пассажирские платформы на остановочных пунктах «Юбилейная» и «Швейная фабрика», а для их доступности до конца 2025 года планируется сдать в эксплуатацию три надземных пешеходных перехода.