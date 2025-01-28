Полностью импортозамещенные электрички вышли в рейс в Хабаровском крае

— В минувший понедельник две новые современные импортозамещенные электрички ЭП3Д представили на железнодорожном вокзале краевой столицы. Они собраны на Демиховском машиностроительном заводе и на 100% состоят из комплектующих отечественного производства. Один электропоезд отправился по маршруту «Хабаровск — Хор», а второй выйдет в рейс после подготовки в ближайшее время. Таким образом за 5 лет в регионе удалось обновить 6 электропоездов, теперь перевозки в пригородном сообщении выполняются только современным комфортным подвижным составом, — рассказали в министерстве транспорта и дорожного хозяйства края.