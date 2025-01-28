Жители Кстова выступили против объединения с Нижним Новгородом

Жители Кстовского округа выступают против объединения с Нижним Новгородом: они опубликовали открытое письмо депутатам Законодательного собрания Нижегородской области на Кстово.ру.
По мнению кстовчан, объединение округа с областным центром приведет к ухудшению материального положения жителей, в том числе работников бюджетной сферы. Так, ОСАГО для жителей Кстова подорожает на треть, а для сельских жителей — на 54%, а тариф на содержание жилья — больше, чем на 60%.
также кстовчане переживают, что после объединения сельские педагоги лишатся права на компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения, а медики не смогут участвовать в программах «Земский доктор» и «Земский фельдшер».
«Будут созданы предпосылки для оттока этих специалистов из сельской местности с последующим закрытием из-за их отсутствия детсадов, школ, фельдшерско-акушерских пунктов, — считают авторы обращения. — Соответственно, это вынудит сельскую молодежь и трудоспособное население перебираться в города».
Также кстовчане переживают, что лишатся местного самоуправления: «С учетом большой протяженности Кстовского округа жителям для решения вопросов станет затруднительно даже физически добраться до центра принятия решений, который будет располагаться в Нижнем Новгороде».
Жители просят депутатов регионального парламента отклонить проект закона об объединении Кстовского округа и Нижнего Новгорода. Они хотят получить гарантии, что жителям компенсируют материальные потери в случае слияния, что не будет допущено ухудшение качества жизни на сельских территориях и сохранится эффективное взаимодействие населения и власти.
Открытое письмо подписали больше 140 человек.