Жители Кстова выступили против объединения с Нижним Новгородом

По мнению кстовчан, объединение округа с областным центром приведет к ухудшению материального положения жителей, в том числе работников бюджетной сферы. Так, ОСАГО для жителей Кстова подорожает на треть, а для сельских жителей — на 54%, а тариф на содержание жилья — больше, чем на 60%.