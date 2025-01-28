Экс-министр культуры Прикамья Александр Протасевич задолжал трем банкам

Напомним, Александр Протасевич возглавлял министерство культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края в период с 2011 по 2012 год. А в 2017 году стал заместителем министра культуры Пермского края. На этой должности он работал до января 2019 года. После этого он переехал в Москву, где сейчас и проживает.