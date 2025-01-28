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Экс-министр культуры Прикамья Александр Протасевич задолжал трем банкам

Общая сумма долга бывшего чиновника составляет 2,6 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

Бывший министр культуры Пермского края Александр Протасевич пытается признать себя банкротом. 14 января Арбитражный суд региона ввел процедуру реструктуризации его долга. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье».

По информации издания, с заявлением о признании себя банкротом экс-чиновник обратился в конце прошлого года. Заявленная сумма долга составляет 2,6 млн рублей. Задолженность перед тремя банками образовалась из-за ухудшения финансовой ситуации.

Напомним, Александр Протасевич возглавлял министерство культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края в период с 2011 по 2012 год. А в 2017 году стал заместителем министра культуры Пермского края. На этой должности он работал до января 2019 года. После этого он переехал в Москву, где сейчас и проживает.