Экс-министр культуры Прикамья Александр Протасевич задолжал трем банкам

Бывший министр культуры Пермского края Александр Протасевич пытается признать себя банкротом. 14 января Арбитражный суд региона ввел процедуру реструктуризации его долга. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье».
По информации издания, с заявлением о признании себя банкротом экс-чиновник обратился в конце прошлого года. Заявленная сумма долга составляет 2,6 млн рублей. Задолженность перед тремя банками образовалась из-за ухудшения финансовой ситуации.
Напомним, Александр Протасевич возглавлял министерство культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края в период с 2011 по 2012 год. А в 2017 году стал заместителем министра культуры Пермского края. На этой должности он работал до января 2019 года. После этого он переехал в Москву, где сейчас и проживает.