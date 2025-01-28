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Школьники в Башкирии улучшили свои результаты ЕГЭ

Школьники в Башкирии улучшили свои результаты ЕГЭ.

Источник: Башинформ

73% выпускников школ Башкирии в 2024 году улучшили свои результаты при пересдаче Единого государственного экзамена. Об этом в эфире Центра управления республикой сообщила начальник отдела государственной итоговой аттестации минобрнауки РБ Айгуль Байрамгулова.

Она напомнила, что подать заявление на сдачу ЕГЭ необходимо до 1 февраля включительно. Пересдать же экзамен можно в резервные дни, которые в 2025 году назначены на 3 и 4 июля.

«Перед пересдачей следует хорошо подумать — первый результат сдачи экзамена аннулируют. Вся необходимая информация по ЕГЭ доступна на сайте Федерального института педагогических измерений», — отметила Байрамгулова.

Как ранее передавал «Башинформ», для срочников и бойцов СВО продлят сроки действия результатов ЕГЭ.

образование
ЕГЭ