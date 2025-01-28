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В Челябинске с 30 января изменятся маршруты автобусов № 14 и № 52

Большие автобусы больше не смогут ездить по мосту на Троицком тракте в Челябинске.

Источник: ОГКУ «Организатор перевозок»

В Челябинске изменятся два автобусных маршрута — № 14 и № 52.

— Причина — введенное ограничение по массе не более 15 тонн на путепроводе «7 километр» на Троицком тракте, — объяснили в ОГКУ «Организатор перевозок».

Начиная с 30 января, маршрут автобуса № 14 будет выглядеть так: «Железнодорожный вокзал — Свободы — проспект Ленина — Воровского — Доватора — Путепровод “Челябинск Главный” — Игуменка — Троицкий тракт — Новосинеглазово».

Автобусы № 52 с 30 января будут ездить по схеме: «Областная больница — Салтыкова — Карпинского — Камышовая — Железнодорожная — Путепровод “Челябинск Главный” — Игуменка — Троицкий тракт — Исаково».

Оба автобуса перестанут заезжать на улицы Блюхера и Дарвина. Чтобы проехать по ним, челябинцам советуют пересесть на автобусы № 25, № 35 и № 85.