В Челябинске с 30 января изменятся маршруты автобусов № 14 и № 52

В Челябинске изменятся два автобусных маршрута — № 14 и № 52.
— Причина — введенное ограничение по массе не более 15 тонн на путепроводе «7 километр» на Троицком тракте, — объяснили в ОГКУ «Организатор перевозок».
Начиная с 30 января, маршрут автобуса № 14 будет выглядеть так: «Железнодорожный вокзал — Свободы — проспект Ленина — Воровского — Доватора — Путепровод “Челябинск Главный” — Игуменка — Троицкий тракт — Новосинеглазово».
Автобусы № 52 с 30 января будут ездить по схеме: «Областная больница — Салтыкова — Карпинского — Камышовая — Железнодорожная — Путепровод “Челябинск Главный” — Игуменка — Троицкий тракт — Исаково».
Оба автобуса перестанут заезжать на улицы Блюхера и Дарвина. Чтобы проехать по ним, челябинцам советуют пересесть на автобусы № 25, № 35 и № 85.