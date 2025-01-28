Приставы закрыли в Пермском крае небезопасный приют для пожилых людей

Сотрудники ГУФССП Пермского края закрыли в регионе небезопасный приют для пожилых людей, сообщает ведомство.
Речь идёт о нелицензированном пансионате, который расположен в селе Сива. Во время проверки учреждения надзорные органы нашли в приюте для пожилых и инвалидов многочисленные нарушения. В частности, постояльцы дома престарелых находились в нём без договоров, а помещения были непригодны для проживания людей.
«Организация питания отсутствовала, продуктовых запасов не имелось. Кроме этого, постояльцам преклонного возраста не предоставлялось социально-медицинских услуг, медицинский персонал отсутствовал, лицензии на осуществление медицинской деятельности не имелось», — рассказывают судебные приставы.
В самом здании были найдены нарушения пожарной безопасности и отсутствие доступной среды для маломобильных граждан. Суд принял решение прекратить деятельность приюта. Исполнительное производство поступило к судебным приставам Карагайского и Сивинского округов.
«Несмотря на то, что фактически приют прекратил свою работу сразу же после возбуждения исполнительного производства, оставались юридические нюансы, которые мешали сотрудникам службы в полной мере исполнить решение суда. Ситуация осложнялась тем, что руководитель организации находился в другой части России», — добавили в ГУФССП региона.
Когда руководителю ограничили право выезда за пределы РФ и напомнили об административной и уголовной ответственности, он приехал в Пермский край и ликвидировал юридическое лицо. Производство было окончено фактическим исполнением.