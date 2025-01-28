Приставы закрыли в Пермском крае небезопасный приют для пожилых людей

Речь идёт о нелицензированном пансионате, который расположен в селе Сива. Во время проверки учреждения надзорные органы нашли в приюте для пожилых и инвалидов многочисленные нарушения. В частности, постояльцы дома престарелых находились в нём без договоров, а помещения были непригодны для проживания людей.