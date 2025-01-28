Заболеваемости ОРВИ в Свердловской области выросла почти на 15%

Напомним, с 13 по 19 января на Среднем Урале было зафиксировано 22 тыс. случаев заболевания ОРВИ, что на 38,9% больше, чем неделей ранее, но на 25,5% ниже среднего многолетнего уровня. Чаще всего заболевали дети, их доля составляла 54,9%.