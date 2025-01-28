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Маршрут автобуса № 79 в Новосибирске изменится на время ремонта теплотрассы

Пассажиров просят учитывать изменения в расписании и заранее планировать свои поездки.

Источник: Om1 Новосибирск

С 28 января по 7 февраля временно меняется схема движения автобусного маршрута № 79, который соединяет юго-западный жилой массив с Новосибирским государственным аграрным университетом (НГАУ).

Изменения связаны с проведением ремонта на теплотрассе, в результате чего будет закрыта проезжая часть на улице Кошурникова в районе домов № 36−40.

На время работ автобус будет следовать в объезд: в прямом направлении маршрут пройдёт по улицам Бориса Богаткова, Есенина, Никитина и Добролюбова, а в обратном направлении — по тем же улицам.

Пассажиров просят учитывать изменения в расписании и заранее планировать свои поездки.