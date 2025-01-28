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Отопление отключили в 50 домах Новосибирска из-за работ на трубопроводе

Жители останутся без тепла до конца суток.

Источник: AP 2024

Из-за регламентных работ на трубопроводе в Новосибирске временно отключили отопление в 67 объектах, включая 50 многоквартирных домов. Об этом сообщила Сибирская генерирующая компания.

— Стараемся завершить работы ранее намеченного срока и как можно быстрее вернуть тепло в дома, — говорится в сообщении СГК.

На данный момент в Новосибирске −11 градусов.

Напомним, что КП-Новосибирск регулярно информирует о случаях отключения отопления в районах города. Например, 16 января без тепла остались 50 домов в Дзержинском районе, а 21 января — 100 домов в Ленинском районе.

ЖКХ