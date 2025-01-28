Отопление отключили в 50 домах Новосибирска из-за работ на трубопроводе

Из-за регламентных работ на трубопроводе в Новосибирске временно отключили отопление в 67 объектах, включая 50 многоквартирных домов. Об этом сообщила Сибирская генерирующая компания.
— Стараемся завершить работы ранее намеченного срока и как можно быстрее вернуть тепло в дома, — говорится в сообщении СГК.
На данный момент в Новосибирске −11 градусов.
Напомним, что КП-Новосибирск регулярно информирует о случаях отключения отопления в районах города. Например, 16 января без тепла остались 50 домов в Дзержинском районе, а 21 января — 100 домов в Ленинском районе.