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РКБ имени Г. Г. Куватова в Уфе удостоилась премии правительства России

Глава Башкирии рассказал о высокой награде РКБ имени Куватова.

Источник: Комсомольская правда

Работу Республиканской клинической больницы имени Г. Г. Куватова отметили на федеральном уровне. Медучреждение получило премию правительства России 2024 года в области качества, рассказал глава Башкирии Радий Хабиров в своих соцсетях.

По словам руководителя региона, власти отметили достижения РКБ значительных результатов в области качества продукции и услуг, обеспечение их безопасности: в больнице оказывают все виды помощи, а работают в стенах медучреждения более двух тысяч человек.

Хабиров также добавил, что в 2026 году будет построена новая поликлиника при РКБ. На сегодняшний день объект уже получил крышу и стены.

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