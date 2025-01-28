Шансы Юры Борисова на «Оскаре» в 2025 оценил кинокритик из Новосибирска

Актёр из России Юра Борисов номинирован на премию «Оскар» в 2025 году. Его имя включено в список претендентов на «Лучшая мужская роль второго плана» за фильм в кино «Анора» (18+).
Член Союза кинематографистов РФ Алексей Кожемякин в беседе с «BFM-Новосибирск» считает, что появление российского актёра стало возможным благодаря моде на «пацанский стиль».
Портал цитирует собеседника:
«И образ, созданный Борисовым, соответствует представлением о нашей нации: брутальность и некоторое количество ума. Тема русских бандитов и раньше была в кино широко представлена, но Борисов сумел разнообразить этот стандарт. Чем и покорил аудиторию».
Кроме того, кинокритик считает, что престижно и само номинирование на «Оскар». Шансы на получение Борисовым статуэтки оцениваются осторожно.
Отмечается, что за 96 лет кинопремии фильмы СССР и России номинировались, а вот актёры — нет. Юра Борисов стал первым.