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Шансы Юры Борисова на «Оскаре» в 2025 оценил кинокритик из Новосибирска

За 96 лет Борисов стал первым российским актёром, который может завоевать статуэтку.

Источник: AP 2024

Актёр из России Юра Борисов номинирован на премию «Оскар» в 2025 году. Его имя включено в список претендентов на «Лучшая мужская роль второго плана» за фильм в кино «Анора» (18+).

Член Союза кинематографистов РФ Алексей Кожемякин в беседе с «BFM-Новосибирск» считает, что появление российского актёра стало возможным благодаря моде на «пацанский стиль».

Портал цитирует собеседника:

«И образ, созданный Борисовым, соответствует представлением о нашей нации: брутальность и некоторое количество ума. Тема русских бандитов и раньше была в кино широко представлена, но Борисов сумел разнообразить этот стандарт. Чем и покорил аудиторию».

Кроме того, кинокритик считает, что престижно и само номинирование на «Оскар». Шансы на получение Борисовым статуэтки оцениваются осторожно.

Отмечается, что за 96 лет кинопремии фильмы СССР и России номинировались, а вот актёры — нет. Юра Борисов стал первым.

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