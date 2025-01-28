В Иркутске открылась арт-лаборатория «Голос улиц»

Это экосистема, объединяющая молодых художников, дизайнеров и креативных людей. Здесь они смогут получить знания и практические навыки в граффити, стрит-арте и создании инсталляций, сообщает пресс-служба администрации города.
«Мы предоставили помещение для арт-лаборатории и помогли с проведением ремонта. Пространство оснащено профессиональными материалами и комфортной рабочей зоной. Уверен, что эта площадка станет местом притяжения творческой молодежи. Здесь ребята смогут учиться, обмениваться опытом и воплощать свои проекты в жизнь», — рассказал начальник отдела по молодежной политике администрации Иркутска Илья Токарев.
В рамках открытия прошла первая образовательная лекция. Она дала старт образовательной программе, включающей мастер-классы, творческие сессии и проекты в городской среде. Любой желающий может принять в ней участие бесплатно.
В мае 2025 года лучшие выпускники арт-лаборатории станут участниками Всероссийского фестиваля уличного «Голос улиц», который пройдет в Иркутской области в шестой раз.
Проект реализует АНО «Клуб молодых архитекторов» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и администрации Иркутска.