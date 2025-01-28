В Иркутске открылась арт-лаборатория «Голос улиц»

«Мы предоставили помещение для арт-лаборатории и помогли с проведением ремонта. Пространство оснащено профессиональными материалами и комфортной рабочей зоной. Уверен, что эта площадка станет местом притяжения творческой молодежи. Здесь ребята смогут учиться, обмениваться опытом и воплощать свои проекты в жизнь», — рассказал начальник отдела по молодежной политике администрации Иркутска Илья Токарев.