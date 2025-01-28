Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иркутске открылась арт-лаборатория «Голос улиц»

Иркутск, НИА-Байкал — В Иркутском городском молодежном центре состоялось открытие арт-лаборатории «Голос улиц».

Источник: Мэрия Иркутска

Это экосистема, объединяющая молодых художников, дизайнеров и креативных людей. Здесь они смогут получить знания и практические навыки в граффити, стрит-арте и создании инсталляций, сообщает пресс-служба администрации города.

«Мы предоставили помещение для арт-лаборатории и помогли с проведением ремонта. Пространство оснащено профессиональными материалами и комфортной рабочей зоной. Уверен, что эта площадка станет местом притяжения творческой молодежи. Здесь ребята смогут учиться, обмениваться опытом и воплощать свои проекты в жизнь», — рассказал начальник отдела по молодежной политике администрации Иркутска Илья Токарев.

В рамках открытия прошла первая образовательная лекция. Она дала старт образовательной программе, включающей мастер-классы, творческие сессии и проекты в городской среде. Любой желающий может принять в ней участие бесплатно.

В мае 2025 года лучшие выпускники арт-лаборатории станут участниками Всероссийского фестиваля уличного «Голос улиц», который пройдет в Иркутской области в шестой раз.

Проект реализует АНО «Клуб молодых архитекторов» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и администрации Иркутска.

искусство